中国海军称中国将拥有不止一艘航母

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月24日 - 新华引述中国海军副参谋长宋学的话称，中国将拥有不止一艘航母，且下一艘航母将可搭载更多的飞机。
宋学在中国海军成立日纪念活动期间说：“我们将拥有不止一艘航母。下一艘航母我们希望能造得更大，因为这样可以搭载更多的飞机，战斗力会更强。这是我们的目标。”
他称外电报道上海某造船厂正在建造航母的消息不实，但未作详述。
中国目前拥有一艘航空母舰“辽宁舰”，由从乌克兰购买的废旧航空母舰“瓦良格”号改造而成，有军事专家认为该航母落后于美国航母技术数十年。
中国目前还在加强其他军备，譬如隐形战机、无人机和核潜艇。
宋学并称，中国舰载机部队正在组建之中，按航母常规配置，1艘航母至少应配属2个飞行团的兵力。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
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