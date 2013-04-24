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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 07:42 BJT

《即时观点》韩国第一季GDP录得两年来最快增速，远高于市场预期

韩国投资证券的经济分析师JUN MIN-KYOO：

我认为很难说经济已经转向，因出口成长完全停顿。企业仍因出口疲弱而感到恐慌。

目前为止，疲弱日圆尚未对韩国经济造成重大冲击。我认为韩国的疲弱出口是因为全球成长前景改变所致。

我认为韩国央行下个月会维持利率不变。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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