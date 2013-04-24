《中国报摘》--其他报纸重要消息4月24日

**上海证券报**

--从权威渠道获悉，中国首个分布式能源报告将出炉。光伏专家表示，目前关于分布式能源发展的相关政策还在不断完善中。其中，分布式光伏发电补贴政策已呼之欲出，高于预期的补贴额或将成为分布式光伏电源规模化发展的助推器。

--宁波银行 2012年实现净利润40.68亿元人民币，同比增幅25.04%；今年一季度实现净利润12.7亿元，同比增幅为22.82%。

--长江养老近日获准增加“受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金”，和“开展养老保险资产管理产品业务”等业务，养老公司受托范围从单一的企业年金业务扩大到广义的养老金范畴。

--广发证券 2012年实现净利润21.91亿元，同比提升6.19%，一季度实现净利6.8亿元，同比增加4.48%；国元证券 一季度实现净利润1.2亿元，同比下滑22.44%。

**证券时报**

--截至周二(23日)，上海深圳两个证券交易所已有2,099家上市公司披露2012年年报。据统计，已披露年报的公司中，共有17家上市公司因连续两年亏损被实施退市风险警示，另有六家公司触及退市规则中的新增条件。

**第一财经日报**

--来自投行的消息称，证监会将在财务专项检查结束后，对首资公开发行(IPO)体制进行实质性改革:包括放弃对持续盈利能力的判断，进一步突出信息披露真实性；以及加大事后处罚力度等。

--近日市场有传言称，第二批房产税试点城市会在近期公布，其中包括杭州，人民网记者就此致电国家税务总局，对方工作人员称暂无出台任何有关房产税试点通知，并表示一切以国税总局官方网站发布信息为准。

--中石油集团副总经理喻宝才表示，中石油力争到2020年实现国内外作业产量6亿吨油气当量。而2012年该公司作业产量当量总共为2.78亿吨。

--人保集团称，获批发行不超过160亿元的次级定期债，期限10年。

--据悉，中国人民银行定于今日召集大型商业银行和股份制银行开会，主要议题正是应对当前的债市风暴。多位消息人士表示，央行一方面旨在维稳银行间债券市场，另一方面很可能探讨以丙类户治理为重点的改革内容。

**金融时报**

--一季度中国五大国有控股商业银行居民消费贷款规模实现稳步扩大。截至一季度末，五大商业银行的消费贷款余额达65,537亿元，较去年同期增加8,998亿元，增长15.9%；较年初增加3,423亿元，增长5.5%。

**21世纪经济报 道**

--权威人士透露，中国银监会已于近期下发文件,2013年将重点推动减记型二级资本工具的试点发行，并会同相关部门持续推动权益类资本工具的发行。工商银行 和建设银行 有望走在前面。(完)