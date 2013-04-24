香港新股：中石化炼化工程20亿美元IPO承销费低至1%--IFR

路透4月25日 - 据汤森路透旗下IFR报导，香港IPO的承销费能低到什么程度？中国石化炼化工程的20亿美元上市交易或能提供一个答案。

该发行人原计划付给其IPO的承销商1.5%的基本承销费，但现在正考虑进一步将该费率分拆成1%的基本佣金和0.5%的奖励费。

1%的承销费是近年来香港大型IPO中最低的。作为去年香港最大的IPO，人保集团 为其35.5亿美元上市交易支付了2.5%的承销费。

“中石化炼化认为它不需要向投行支付那么高的佣金，因为借助中石化的支持，它可以自己找到投资者，”一位参与是项交易的投行人士称。“而且，鉴于近年来香港大型IPO交易的稀缺，它知道承销商不会弃它而去。这些投行还希望在未来能参与中石化其它潜在的分拆交易。”

1%的费率将意味着各家投行在去除开支之后，真正能得到的佣金少之又少。而且这1%的佣金还将被12家承销商分享。假设这些承销商平分2,000万美元的佣金，每家投行只能得到168万美元。

中信证券 、摩根大通 和瑞银 任联席保荐人，美银美林、中金、花旗 、德银 、高盛 、海通国际和汇丰 亦在承销商团中。

中石化炼化将于5月6日开始路演，5月16日确定发行价格。(完)

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