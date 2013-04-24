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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 07:45 BJT

表格：韩国第一季GDP初值为较前季增长0.9%

路透首尔4月25日 - 下表为韩国央行公布2013年1-3月(第一季)国内生产总值(GDP)初值的细节：

较前季变动百分比，经季节调整：

2013年第一季 *2012年第四季

GDP成长率 0.9 0.3

各产业GDP成长率:

农林渔业 -4.5 7.9

制造业 1.4 0.2

建筑业 3.7 -2.0

服务业 0.7 0.4

支出增长

民间消费 -0.3 0.8

资本投资 3.0 -1.8

建筑投资 2.5 -1.2

商品出口 3.2 -1.1

商品进口 2.5 -0.8

(较上年同期变动百分比)

2013年第一季 *2012年第四季

GDP成长率 1.5 1.5

各产业GDP成长率:

农林渔业 0.2 -0.5

制造业 1.1 1.3

建筑业 0.9 -4.0

服务业 1.9 2.2

支出增长

民间消费 1.6 2.7

资本投资 -11.5 -5.2

建筑投资 0.7 -4.2

商品出口 3.6 4.4

商品进口 1.8 3.5

过去几季GDP成长率(百分比变化)

较前季 较上年同期

2012年第三季 0.0 1.6

2012年第二季 0.3 2.3

2012年第一季 0.9 2.8

2011年第四季 0.3 3.3

2011年第三季 0.8 3.6

往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):

*2012 2.0

2011 3.7

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

* 为2013年3月26日公布的修正值。(完) (编译 王翔琼; 审校 白云)
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