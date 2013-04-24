表格：韩国第一季GDP初值为较前季增长0.9%

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透首尔4月25日 - 下表为韩国央行公布2013年1-3月(第一季)国内生产总值(GDP)初值的细节：
较前季变动百分比，经季节调整：
2013年第一季 *2012年第四季
GDP成长率 0.9 0.3
各产业GDP成长率:
农林渔业 -4.5 7.9
制造业 1.4 0.2
建筑业 3.7 -2.0
服务业 0.7 0.4
支出增长
民间消费 -0.3 0.8
资本投资 3.0 -1.8
建筑投资 2.5 -1.2
商品出口 3.2 -1.1
商品进口 2.5 -0.8
(较上年同期变动百分比)
2013年第一季 *2012年第四季
GDP成长率 1.5 1.5
各产业GDP成长率:
农林渔业 0.2 -0.5
制造业 1.1 1.3
建筑业 0.9 -4.0
服务业 1.9 2.2
支出增长
民间消费 1.6 2.7
资本投资 -11.5 -5.2
建筑投资 0.7 -4.2
商品出口 3.6 4.4
商品进口 1.8 3.5
过去几季GDP成长率(百分比变化)
较前季 较上年同期
2012年第三季 0.0 1.6
2012年第二季 0.3 2.3
2012年第一季 0.9 2.8
2011年第四季 0.3 3.3
2011年第三季 0.8 3.6
往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):
*2012 2.0
2011 3.7
2010 6.3
2009 0.3
2008 2.3
2007 5.1
* 为2013年3月26日公布的修正值。(完) (编译 王翔琼; 审校 白云)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。