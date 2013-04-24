东京汇市：日圆持稳，市场关注日本资本流动数据

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
“目前为止，数据尚未显示资金明显流出日本，”Trinh说。
美元兑日圆 持稳在99.50日圆。
欧元兑日圆 少有变动，报129.53日圆，高于其隔夜低位128.78。
欧元兑美元 较纽约尾盘持稳，报1.3018美元，仍远离隔夜触及的两周半低位1.2954。德国经济智库Ifo周三公布4月IFO企业景气判断指数连续第二个月下滑，数据令投资人担心欧元区最大经济体的前景，并令欧洲央行短期内可能降息的臆测升温，数据公布后欧元下滑。
在Ifo公布令人失望的数据之前，周二的德国采购经理人指数(PMI)也显示企业活动骤降。(完)
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终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。