东京汇市：日圆持稳，市场关注日本资本流动数据

“目前为止，数据尚未显示资金明显流出日本，”Trinh说。

美元兑日圆 持稳在99.50日圆。

欧元兑日圆 少有变动，报129.53日圆，高于其隔夜低位128.78。

欧元兑美元 较纽约尾盘持稳，报1.3018美元，仍远离隔夜触及的两周半低位1.2954。德国经济智库Ifo周三公布4月IFO企业景气判断指数连续第二个月下滑，数据令投资人担心欧元区最大经济体的前景，并令欧洲央行短期内可能降息的臆测升温，数据公布后欧元下滑。

在Ifo公布令人失望的数据之前，周二的德国采购经理人指数(PMI)也显示企业活动骤降。(完)

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