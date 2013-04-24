《香港报摘》--经济日报4月25日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
*头版头条：
--环球唱淡中国呼声此起彼落，好友昨天借外围利好大挟淡仓，刺激港股急升376点。
*其他：
--港交所 主席周松岗称，公司暂时没有配股的需要，因资产负债情况很健康。
--中聚电池 获长实 主席李嘉诚及其名下的基金会认购配售股份，持股量增至15.68%，刺激中聚股价急升25.93%。
--京津冀最大水泥生产商金隅股份 首季转盈为亏，净亏损6,121万元人民币，主要由于公司所在区域市场需求不足，产品销售价格较去年同期有所下降。
--海通证券 今年首季净利升36.7%至14.34亿元人民币，受投资收益增加等因素带动。(完)
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台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。