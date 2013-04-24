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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 07:56 BJT

《香港报摘》--经济日报4月25日

*头版头条：

--环球唱淡中国呼声此起彼落，好友昨天借外围利好大挟淡仓，刺激港股急升376点。

*其他：

--港交所 主席周松岗称，公司暂时没有配股的需要，因资产负债情况很健康。

--中聚电池 获长实 主席李嘉诚及其名下的基金会认购配售股份，持股量增至15.68%，刺激中聚股价急升25.93%。

--京津冀最大水泥生产商金隅股份 首季转盈为亏，净亏损6,121万元人民币，主要由于公司所在区域市场需求不足，产品销售价格较去年同期有所下降。

--海通证券 今年首季净利升36.7%至14.34亿元人民币，受投资收益增加等因素带动。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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