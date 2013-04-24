《香港报摘》--其他报纸重要消息4月24日

*明报：

--金沙中国 有计划以时段分割享用酒店时段的方式拆售旗下四季百利宫酒店，当中19间每间面积逾7,000平方尺的房间，每间索价或超过1亿港元。

*星岛日报：

--恒基地产 主席李兆基称，由他捐予政府的七幅土地，政府考虑到规划、交通等问题，会从中挑选1-2幅小型地皮作试点，料可兴建1,000个单位。

--由香港政府通过外汇基金全资拥有的按揭证券公司计划于今年底全面撤出中环国际金融中心二期办公室，并转租较便宜的中远大厦，以节省租金支出。

--为免却一手住宅销售新例要求制作价单安排，部分发展商如九龙建业 和嘉里发展称可研究改以拍卖或招标方式出售新盘。

*苹果日报：

--比亚迪 美国副总裁Michael Austin称，美国工厂将于下月起运作，料最快明年1月首部美国制造的比亚迪电动巴士将会面世。

*东方日报：

--绿地集团董事会秘书王晓东对于集团入股盛高置地 传闻不予置评，只表示目前并无新消息公布，而今年内完成分拆旗下酒店及海外业务上市的目标未有改变。

*文汇报：

--恒基地产及协成行合作发展位于黄竹坑道21号“环汇广场”今天推售首批6层写字楼，预计全幢半数单位作长线收租。

--由富豪国际与相关人士买入的土瓜湾下乡道8-12a号，已向城规会入纸申请由住宅改建酒店，料提供不多于340房间。(完)

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