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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 09:26 BJT

加拿大个股：黑莓预期本季将损益两平，Q10手机5月1日于加拿大贩售

路透4月23日 - 智能手机制造商黑莓 表示，该公司新款智能手机黑莓Q10将自5月1日起于加拿大销售，销售通路包括Rogers Wireless 、Telus Corp 以及Bell Mobility 。

Q10绑三年合约价的起跳价为199加元(190美元)；另外Virgin Mobile Canada也会贩售。

黑莓表示，预期5月底开始在美国贩卖Q10。

公司原名为Research In Motion的黑莓表示，预期本季将会损益两平。

该公司周二于多伦多证交所挂牌的股价收在14.74加元，而2013年至今股价已经上涨25%。(完)
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