全球贸易：美国白宫正式通知国会允许日本加入TPP自贸谈判

路透华盛顿4月24日 - 美国政府周三通知国会，将开始与日本展开自由贸易谈判，使后者进入美国牵头的地区自贸协议磋商中。

“有作为美国重要贸易伙伴和亲密盟友的日本加入，跨太平洋战略经济伙伴关系(TPP)协议的经济意义将进一步提高。”美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis)致信国会领袖称。

在美日于4月12日就日本加入TPP磋商的条件达成协议后，外界已经预期政府将通知国会。这可能为日本加入7月举行的新一轮TPP谈判铺平道路。