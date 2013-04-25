全球贸易：美国白宫正式通知国会允许日本加入TPP自贸谈判

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透华盛顿4月24日 - 美国政府周三通知国会，将开始与日本展开自由贸易谈判，使后者进入美国牵头的地区自贸协议磋商中。
“有作为美国重要贸易伙伴和亲密盟友的日本加入，跨太平洋战略经济伙伴关系(TPP)协议的经济意义将进一步提高。”美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis)致信国会领袖称。
在美日于4月12日就日本加入TPP磋商的条件达成协议后，外界已经预期政府将通知国会。这可能为日本加入7月举行的新一轮TPP谈判铺平道路。
美国与其他10个已经参与TPP谈判的国家周六正式批准日本加入磋商。(完) (编译 程琳; 审校 徐文焰)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。