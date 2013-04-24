港报社评：将救灾拨款政治化违反良知--文汇报4月24日

特区政府今日向立法会财委会申请拨款1亿港元，用以注资赈灾基金赈济四川雅安地震灾民。香港社会要求善款能被有效利用，要求加强监督捐款用途，是完全合理的。但有人借地震灾难对内地进行政治攻击，抹黑国家形象，将地震灾难政治化，阻碍政府拨款救助同胞，违反人道主义原则和人类良知。所有正直的议员，都应该驳斥这种谬论，支持政府拨款，解地震灾民燃眉之急，并且支持他们重建家园。

本港市民要求善款能被有效利用，要求加强监督捐款用途，要求善款全部送到灾民手上和用于重建，不仅完全合理，而且体现了对灾民的关切。梁振英昨天就表示，对于申请拨款一亿元这笔钱日后的用途，特区政府会跟进和加强监督，亦支持国家所有防贪反腐的动作。

实际上，汶川大地震后，按照香港政府与四川省政府签订的《灾后重建合作安排》，港方直接捐资的援建专案，由川方组织实施建设及负责日常的专案管理监督，香港可按需要委派相关的专业代理机构参与有关的检查工作。为确保香港援建资金能够用得其所、到位和有效，每个援建专案均会独立设项。

有人称由于内地政府贪腐横行，特区政府的拨款不要捐给内地政府，而要捐给非政府组织。这种说法不仅是对内地进行政治攻击的产物，而且混淆了政府和非政府组织不同的角色和功能。对此政务司司长林郑月娥强调，拨款会有严格监管，过往亦有先例，因此大家都可以放心。