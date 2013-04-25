中国个股：进出口行拟收购中航租赁50%股权，中航投资拟增发筹50亿元

路透上海4月25日 - 中国航空工业集团旗下金融业务平台--中航投资 周四公告显示，中国进出口银行有意收购中航投资控股的中航国际租赁公司50%股权；另外中航投资计划通过定向增发筹资50亿元，用于旗下各金融机构的增资。

公告指出，中航工业近日已与进出口行签订谅解备忘录，中航工业同意安排并促使中航租赁的股东出售或以其他形式出让中航租赁的部分股权，进出口行最终所占中航租赁的股权拟为50%，但中航工业方面保持对中航租赁的并表管理。

目前中航租赁注册资本20亿元人民币，中航投资持有54.792%股权，其余股东基本为中航工业集团旗下公司。中航租赁主要经营航空与船舶等方面的租赁业务，综合排名在商务部监管的融资租赁企业中名列前五位。

公告称，进出口银行若成为中航租赁的战略股东，将有利于中航租赁获取低成本资金、巩固与扩大中航租赁在航空器与船舶租赁方面的优势，增强中航租赁的核心竞争力。

公告亦强调，该项交易还需履行尽职调查、审计评估、商业谈判及上报审批等诸多程序，目前尚不能确定是否能在今年内完成交易。

中航投资公告还指出，中航投资拟向不超过10名特定投资者增发至多3亿4,036.76万股，发行价格不低于14.69元，募集资金用于自中航工业集团手中收购中航信托10.2%股权并向其增资；增资中航国际租赁公司和中航证券；偿还银行借款。