港报社评：防「港孩」家教催生自恋式社会--星岛日报4月24日

一项调查近万名中小学生家长的结果显示，本港少年的「自恋指数」比英美为高，尤以出身中产家庭者为甚，进一步对「怪兽家长」和「直升机父母」的管教方式提出警告。

社会一向视不懂自理的「港孩现象」为这类家庭教育的产品。今次调查引用海外的同类研究，提出这些管教模式培育出的高度自恋者，喜好操控和攻击他人，成为恶霸型欺凌者，严重者会成为病态罪犯。

调查显示，家庭月入低于一万元的学生，没有呈现自恋倾向，家庭月入三万元以上者的自恋指数较高。学者指出这是源于独裁式或纵容式的管教方法，即所谓「怪兽家长」和「直升机父母」的管教模式。独裁和纵容，似乎是互相矛盾的管教方法，但是在本港部分家庭却相辅相成。

在这种环境下长大的少年，容易自我中心，自理能力较低，遑论关心和照顾其他人，欠缺自省能力，逆境智商不足，不少雇主感叹不少新人眼高手低。

研究指有16%的学生属于操控型攻击者，特征包括高估自我能力、利益主导、冷静理智、缺乏同理心、擅长争辩、恃强凌弱、喜欢朋党，以日后容易发展成罪犯作为警惕。

今天的社会气氛，充斥自视正确，以我为主，没有耐性听取别人意见，缺乏互谅互让，以偏锋手段达到目的等现象。究竟这些现象与培育自恋式家教有甚么关系，很值得学者深入研究探讨。