芝加哥期市：玉米期货连三日下跌，因料有进一步降雨

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日移动均值 RSI
CBOT小麦 694.75 -0.75 -0.11% 709.93 43
CBOT玉米 612.75 -1.25 -0.20% 675.39 37
CBOT大豆 1355.75 -2.75 -0.20% 1359.75 52
CBOT稻米 $15.03 -$0.03 -0.23% $15.23 32
美国原油 $89.30 $0.12 +0.13% $92.59 43
汇率
欧元/美元 $1.300 $0.000 +0.03%
美元/澳元 1.027 0.000 +0.04%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/徐文焰；审校 程琳/白云)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。由始于58.37美元跌势趋势线建立的另一类似阻力，令这道阻力加强。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400