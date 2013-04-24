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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 09:32 BJT

芝加哥期市：玉米期货连三日下跌，因料有进一步降雨

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合约 价格 变动 涨跌% 30日移动均值 RSI

CBOT小麦 694.75 -0.75 -0.11% 709.93 43

CBOT玉米 612.75 -1.25 -0.20% 675.39 37

CBOT大豆 1355.75 -2.75 -0.20% 1359.75 52

CBOT稻米 $15.03 -$0.03 -0.23% $15.23 32

美国原油 $89.30 $0.12 +0.13% $92.59 43

汇率

欧元/美元 $1.300 $0.000 +0.03%

美元/澳元 1.027 0.000 +0.04%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/徐文焰；审校 程琳/白云)
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