港报社评：再涉超支饮宴送礼 「廉政门」指向异化腐化--明报4月24日

审计处揭发廉政公署酬酢开支超出上限，事态还未完全厘清，又被发现更多不当饮宴和送礼异常情况，有理由相信，现时发现的只是把审计署揭开「廉政门」的小小一角、再撕开一点而已，使人忐忑的是相关情况有一个指向：异化甚而腐化。

廉署本应是廉政、廉洁社会的背脊梁，若它偏离原旨，对香港的影响非同小可，期望立法会严肃处理，找出真相，政府也应视乎情势发展，做好必要时介入的准备，包括考虑是否需要重新检视廉署的角色和职能，采取适当措施，确保廉洁的核心价值不受损害。

廉署送礼，本应与宣扬肃贪倡廉理念有关，藉此让受礼者对廉署、廉政有更深入认识，事实上，廉署文件列出的礼物清单，大多数与廉署有关，包括模型、纪念笔、别针、盾牌等物品，价值多在400港元以下，但现被揭发的礼物全属另类，即使是那支廉署纪念笔，价值也远高于其他纪念笔。

廉署明年就成立40周年，它把一个贪污腐败的环境，改造为人人珍惜的廉洁政府和社会，成就卓着，港人在政治、社会问题丛生的时候，仍然珍惜和守护廉洁的核心价值，使香港整体不致再沉沦下去。但是廉署被揭露的不当情事，指向异化甚而腐化，这么重要的部门，它的廉洁度已经使人泛起疑问。疑问必须解答，事态必须严肃处理，不能打马虎眼的敷衍过去，否则「香港好在有ICAC」这句话，将会成为莫大讽刺。