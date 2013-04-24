港报财经评论：股市等待改革讯号--信报4月24日

股市等待改革讯号 /习广思

中港股市继续拉锯，PMI消息一出即时推低恒指，但欧洲股市却急涨，理由是什么？意大利债息急跌，反映市场风险回落。是什么令到债息跌？意大利总统纳波利塔连任，就职演说中提到，意大利面对的艰难前所未见，政治僵局令各党派无法产生新政府。意大利总理大选已经过了两个月，由于没有一个党派有足够票数建立新政府，他上任后有望加快组成内阁，化解这场政治僵局，因此债市有反应。政治仍是主导欧洲股市的因素。由2月开始，资金、政策及数据均不利中港股市。醒目热钱先起动，3月两会举行，调控政策开始，然后经济复苏数据见顶回落，成为市场惊恐的另一因素。昨日汇丰公布4月份中国PMI初值回落至50.5，低于市场预期，亦较3月份51.6有所下跌，成为中资股抛售的理由。中国内地A股急挫，拖累恒指开市后下跌近300点，及后无力反弹，收报21,806点，下跌237点。

周一市场炒作灾后重建概念，炒完即散，水泥、医药股急挫，内银及内房股成为指数棋子，家电股高位获利回吐。尽管市况偏弱，但大市不无炒作，资金炒作五一黄金周，濠赌股逆市企稳，新濠 股价升穿2月初高位，莎莎 借势逆市上升。事实上，濠赌股高台跳水，原以为是十米高台，如今回望，相对其他大调整的概念股，濠赌股的调整只属三米弹板高度。濠赌股及内房股是去年下半年升势最强的板块，两者调整各有因由，前者担心中国打贪及博彩增长放慢，后者担忧调控政策，但两者仍是今年可看好的板块。早前内房股抗跌，如今轮到濠赌股，资金趁调整密密吸。

无疑第二季是政策模糊期，这一方面是换届的影响，习李上台后考验重重，既不想走旧路，又在摸索新路，故由内房调控、内银监控，及至最近各省市审计部引发债市彻查事件，或是早前换届时三大部门重组，均意味着新班子看到早前积下的烂摊子，如今在摸底控风险，然后再进行改革。另一方面，中国经济复苏反弹完成，进入了高原运行时期，即使上升，也只会温和上升，这是投资者仍未习惯的现实。市场对数据的错愕，一方面来自于年底至今的乐观预期，二来是欠缺新的惊喜消息，因而成为市场看淡的理据。至于股市的反应，与其说是坏消息打击，倒不如说是数据配合市场运行，中港股市持续低成交反映市场观望态度，但数据的出现，刚好配合好淡争持及上落市况。在数据、资金及政策均未见利好消息之下，中港股市调整、寻底持续，但是，股市又是否如此悲观呢？经过3个月调整后，却未必。

欧罗跌市再等一会 /苏子

到德国公布的4月采购经理指数意外地跌至50的好淡分水岭以下影响，令市场猜测欧洲央行宣布减息的机会上升，故昨天欧罗兑美元自本月8日以来首次正式跌破1.30心理关口，破位后一度低见1.2973水平，此低位刚好在20天SMA支持附近。原先预期欧罗兑美元在失守1.30心理关口后可以顺利跌破20天SMA支持，但昨天欧罗兑美元破位后，却成功在20天SMA支持附近喘定跌势，这反映汇价的沽压并非像预期中的强大。因此，若昨晚欧罗兑美元可以继续稳守在20天SMA支持以上波动，最后收市时1.30心理关口更可以失而复得的话，相信汇价随后将有甚高机会继续以上落市的形式运行，暂时不会出现显着的单边跌市。

美元兑日圆未能于本周初裂口高开后顺利突破100心理关口；加上昨天中国4月PMI数据较市场预期差，故触发获利沽盘入市，令昨天美元兑日圆在亚洲市及欧洲市早段曾数度微破10天SMA支持，但仅低见98.50水平便已止跌回稳，故10天SMA暂时发挥不俗的支持力。若昨晚美国市一直未见美元兑日圆显着跌破10天SMA支持波动及收市，相信市场上的大量日圆看淡的投资者将采取趁低吸纳美元兑日圆的策略，从而令汇价重拾升势并再次挑战100心理关口。

若稍后美元兑日圆真的出现再次挑战100心理关口的情况，预料顺利破关而上的可能性极高，故届时投资者宜顺势买入。昨天亚洲市澳元兑美元借助中国差劲的PMI数据一度急挫至1.0218低位，但踏入欧洲市后，却未见有更猛烈的沽盘把汇价推低至1.02关键支持以下，反而却逐步回升至上日的1.0265收市价附近，并令日线图呈现近似锤头的利好形态。如昨晚澳元兑美元未见重拾弱势，反而更现高收的情况，预料有较高机会已找到短期重要底部，故投资者已可采取趁低吸纳澳元兑美元的策略。