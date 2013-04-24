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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 09:32 BJT

香港股市：开高1.2%，华能国际电力跳涨

路透香港4月24日 - 港股周三高开，华能国际电力 跳涨3.7%，此前该公司公布第一季净利劲增178%，远优于预期。

恒生指数 涨1.2%报22,067点，恒生国企指数 上涨1.5%。(完)
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