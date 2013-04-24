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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 10:36 BJT

新债招标：中国10年续发国债收益率3.4207%，低于预期--业内人士

路透上海4月24日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早续招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标收益率为3.4207%，低于市场此前预测均值3.47%。

业内人士并透露，该续发国债边际中标收益率为3.4497%，首场投标倍数为1.88倍。

此为今年第五期记账式附息国债第二次续发，起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同，按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。该期债4月25日至4月26日进行分销，5月2日起与原发行部分合并上市交易。

该债从2013年2月21日开始计息，票面利率3.52%。3月20日进行了首次续发，中标收益率为3.5198%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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