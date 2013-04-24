路透调查：今明两年铜价料下跌，因需求疲弱且供应增加

* 2013年现货铜价料为每吨7,900美元，2014年为7,672.10美元

* 2013年铜供应料过剩98,500吨，2014年为305,000吨

* 此次对2013年基本金属价格的预估低于1月预估

路透伦敦4月23日 - 路透调查显示，分析师将今明两年铜价预估调降至2012年均价下方，因为需求前景疲弱及新供应增加，铜价承受着不断上升的压力。

在截至4月22日的三周对31位市场人士的调查中，他们预计2013年现货铜均价 为每吨7,900美元，比2012年均价7,958.30美元低0.7%，也低于1月调查时预估的8,119美元。

预计明年铜价将降至7,672.10美元，低于此前预估的7,775美元。

部分由于铜的实货库存较高，以及中国经济成长放缓，市场需求仍存在不确定性。中国的精炼铜需求占全球总需求的比重最高可达40%。

“我们对2013年中国铜需求的预测一直较为悲观，主要原因是更广范围的经济复苏可能较一些人原本预计的更加迟滞，而且亦因中国库存水平较高，”Capital Economics分析师Ross Strachan称。

“我们预计整体库存将持续增加，因需求令人失望，而产量不断上升。”他称。

**库存**

1月底上海保税仓库的铜库存触及100万吨左右的纪录高位，不过自那以后跌至七个月低点60-70万吨。

但伦敦金属交易所(LME)注册仓库的铜库存则处于逾九年半最高位。

打压铜价前景的另一原因是，今年稍后预计有大量新供应进入市场，其中包括力拓 位于蒙古的奥尤陶勒盖铜金矿出产的铜。当该矿全面投产时，料将成为全球最大的铜金矿之一。

尽管2013年铜过剩量料为9.85万吨，较1月调查时预计的12.7万吨收窄，但2014年料将扩大至约30.5万吨。

今明两年铝、锌、铅及镍亦料将出现过剩情况，但锡是个明显例外，预计将出现供应短缺。

分析师预计今明两年锡均将短缺6,000吨，这将支持2013年锡的均价，预计为23,515美元，较2012年均价21,087.21美元高出逾11%，但低于1月时预计的23,800美元。

2013年现货铝 的均价料为每吨2,023美元，距2012年均价2,021.60美元不远，但低于1月时预计的2,105美元。预计2014年铝价为2,125美元。

今年铝的过剩量料为782,250吨，高于1月调查时的687,455吨，明年将进一步扩大至896,000吨。

2013年现货铅 均价料为每吨2,239美元，较去年的2,062.57美元高出逾8%，但低于1月调查时预计的2,300美元。

现货锌 今年均价料为2,068.70美元，较去年均价1,948.20美元高出6%，但低于上次调查时预计的2,100美元。