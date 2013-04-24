港报财经评论：油金价走低，通胀预期减--经济日报4月24日

油金价走低，通胀预期减 /林瑞芬

地震震不散A股，但谁知PMI可震散A股。汇丰公布中国PMI的指数逊市场预期，上证昨急回2.57%至2,184，港股之弱势反弹波也泄气，昨收21,806，跌1.08%；国指更跌1.56%至10,425。一念天堂，一念地狱，憧憬MSCI拟加入A股权重及灾后重建股之热情，昨迅速消散，说穿了，市场对中国经济低增长台阶尚在适应中。新领导层今年走开局经济路不易走，从外汇占款余额截至3月已经连续四个月增长，为2011年10月以来首次出现，揭示跨境资金流入慾望强。中国经济复苏弱，热钱大兵仍压境，更强烈反映海外游资充裕，尤其日本肆意量宽，防洪成了首季至今央行任务，防洪是防外资入境乱炒，令通胀失控。纵使中国降低防洪线，到其时，中国内地资金池大充裕，恐怕会为虎视眈眈的唱淡者，藉影子银行或地方政府债失控风险大增而大造文章。相信，目前领导层步步为营，稳经济为先，不急就章谷起经济，转型路上，放缓增速，坚持在慢车轨上行驶，就算有政策出台，针对性为主，谷内需为先。

一周回望，金价前周掀巨浪，急跌之因众说纷纭，难得一见。其中，更有些是自相矛盾，如认为经济将现强复苏，故抛金放弃防守；但亦有因经济预期低增长，通胀压力也不强，黄金顿失抗通胀意义，继而抛金。大家都知道投资黄金不像债券或股票等，工业用途也不多，投资需求更多建基于对通胀或结算货币的转换预期。也相信金价的中期走向或转折，往往隐含一些暂时不广泛为人知的信息，确需要高度关注。今浪金回，技术上，有可能反覆回试至少1,200美元。

整理收集的资料，有一点较信服的现实是目前美国决策者仍未惧怕量宽会引发大通胀期的来临。为何如此说，且看附图近数年美国的石油产量，2008年触低点后已经连续四年上升，由2008年9月平均每天产4.4百万桶，到今年3月录得平均每天产7.15百万桶。两种创新技术——水平钻井及水力压裂法的出现，逐步降低开采的难度及抑压成本，从开采岩石挤油，释出天然气更有效率，美国能源变得更有独立性，高产出下有利控制油价，令控通胀变得更有把握。油价走低，减低通胀预期，引领金价转折回落。(B03)

盈利难有惊喜，中移动炒波幅 /余少文

恐袭和地震没有震散中港股市，但4月经济可能转差则令股市急挫，重磅股成为被抛售对象，尤其今年首季只赚279亿元人民币的中国移动 ，料其今年盈利只有1,297亿元人民币，只能跟去年持平。中国内地股市昨日跌超过2%，上证再跌穿2,200点，拖累国企指数跌165点或1.6%收10,425点，成交额151亿港元，不足15%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌77点或1.8%收4,305点，成交额46亿港元。汇丰中国制造业采购经理人指数的4月初值为50.5，虽连续六个月企于50经济荣衰线之上，但远低于3月终值的51.6，反映中国内地制造业转差。而中国内地首季GDP差强人意，已有证券商下调国指和沪深300指数今年目标价，若然第二季没有改善，小心续有证券商向下修订中资股估值，届时中资股会面对另一个地震。

随着大市回落，内银、电讯、石油等重磅股昨日受到不同程度沽压，其中中移动是重磅股中最早派发今年首季业绩的中资股，首季赚279亿元人民币，微升0.3%，证券商指符合预期，但认为令人失望。因为一直预期中移动盈利虽放缓，最低限度也可维持1至3%不等的低单位数增长，只是首季盈利只有279亿元人民币，以过去数年计算中移动盈利公式计算，中移动今年盈利料只有1,297亿元人民币，较去年赚1,293亿元人民币，只会多出4亿元人民币而已。中移动最近数年的第一季盈利，基本占全年盈利比例21%至22%不等，只有一年是低至20%而已，在这范围内的今年盈利水平应是1,267亿至1,328亿元人民币不等，1,297亿为中值，即今年每股盈利约6.43元人民币，高于彭博综合证券商预测的6.3元人民币。集团指今年派息率43%，以此计算下，今年股息约2.765元人民币，折合港元约3.44元，以昨日收市价81.85港元计算，预测息率约4.2厘，再扣除10%股息率，实际预测息率会降至3.8厘。

中移动已成为公用股，盈利增速放缓是正常现象，今年甚至乎可能录得盈利下跌，对股价会带来压力。幸好证券商对中移动首季业绩后的评级并非一面看倒，瑞银和美银美林认为中移动合理价为70和74港元，是看中移动最差的外资，外资目标价由70-105港元不等，以中位数计算为90港元，以昨日收市价计算，潜在上升空间约10%。