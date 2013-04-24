金属期市：伦敦期铜持稳，制造业数据疲弱抑制升幅

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
期铜周二跌至18个月新低每吨6,762.25美元，为2011年10月以来最低，且今年迄今下跌逾13%。
上海期交所期铜主力8月合约 上涨0.45%至每吨49,350元人民币(8,000美元)。周二创下近三年低点48,460元人民币。
苹果周二公布，会计年度第二季营收优于分析师预期，因iPhone和iPad销售超过了投资者下调后的预期。
周二公布的企业调查显示，北美、欧洲和亚洲主要经济体本月失去一些动能，或许主要央行将因此更加努力提振全球经济复苏。
路透外汇峰会基金经理人表示，对中国经济硬着陆的担忧已减轻，但近期数据令人失望，突显出中国经济成长较预期缓慢的风险。
全球最大钢铁厂商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 位于法国东部的Florange工厂将开始封存两座高炉，其在六年内重启的可能性微乎其微。(完)
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路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。