金属期市：伦敦期铜持稳，制造业数据疲弱抑制升幅

期铜周二跌至18个月新低每吨6,762.25美元，为2011年10月以来最低，且今年迄今下跌逾13%。

上海期交所期铜主力8月合约 上涨0.45%至每吨49,350元人民币(8,000美元)。周二创下近三年低点48,460元人民币。

苹果周二公布，会计年度第二季营收优于分析师预期，因iPhone和iPad销售超过了投资者下调后的预期。

周二公布的企业调查显示，北美、欧洲和亚洲主要经济体本月失去一些动能，或许主要央行将因此更加努力提振全球经济复苏。

路透外汇峰会基金经理人表示，对中国经济硬着陆的担忧已减轻，但近期数据令人失望，突显出中国经济成长较预期缓慢的风险。

全球最大钢铁厂商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 位于法国东部的Florange工厂将开始封存两座高炉，其在六年内重启的可能性微乎其微。(完)

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