全球油料作物：豆粕供应5月仍紧俏，因南美大豆出口缓慢--油世界

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
* 南美大豆出口减少影响豆粕供应
* 豆粕供应到5月、甚至6月仍将吃紧
路透汉堡4月23日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二指出，全球豆粕供应紧俏可能维持到5月、甚至6月，因南美大豆新作今年出口开局缓慢。
2013年初豆粕消费端一直在等待阿根廷和巴西大量新作大豆出口，以缓和全球世界供应紧俏的状况。价格在2012年9月触及纪录高位，因美国作物遭遇乾旱。
“由于3月时出口继续剧烈下降，进口国的大豆和相关产品4月和部分5月到货量也将继续不足。”油世界称。
“这主要影响到豆粕的消费端，这反映在即期豆粕价格异常强劲上。”油世界表示。
巴西新作出口因该国港口拥塞而受限；而阿根廷政府政策的不确定，则使阿根廷农户不愿出售。
“现在我们看到出货有70天的延迟。以前从没那么长过。”一名欧洲交易商说。
“鹿特丹和其他欧洲交易地点豆粕供应可能在6月前都无法显着改善。”油世界称。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。由始于58.37美元跌势趋势线建立的另一类似阻力，令这道阻力加强。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400