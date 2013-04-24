全球油料作物：豆粕供应5月仍紧俏，因南美大豆出口缓慢--油世界

* 南美大豆出口减少影响豆粕供应

* 豆粕供应到5月、甚至6月仍将吃紧

路透汉堡4月23日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二指出，全球豆粕供应紧俏可能维持到5月、甚至6月，因南美大豆新作今年出口开局缓慢。

2013年初豆粕消费端一直在等待阿根廷和巴西大量新作大豆出口，以缓和全球世界供应紧俏的状况。价格在2012年9月触及纪录高位，因美国作物遭遇乾旱。

“由于3月时出口继续剧烈下降，进口国的大豆和相关产品4月和部分5月到货量也将继续不足。”油世界称。

“这主要影响到豆粕的消费端，这反映在即期豆粕价格异常强劲上。”油世界表示。

巴西新作出口因该国港口拥塞而受限；而阿根廷政府政策的不确定，则使阿根廷农户不愿出售。

“现在我们看到出货有70天的延迟。以前从没那么长过。”一名欧洲交易商说。

“鹿特丹和其他欧洲交易地点豆粕供应可能在6月前都无法显着改善。”油世界称。(完)

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