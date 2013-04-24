台湾债市：五年券殖利率盘中跌破本波新低，基本面弱加以台股怯战

路透台北4月24日 - 台湾五年期公债102/2期殖利率周三小幅下跌。台湾经济基本面情势不佳，台股 面临8,000点关前怯战，都使五年期公债殖利率再挟利多而下行，跌破本波下跌的新低。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 20年期公债上日标售在1.84%，早盘部分持券刻意抛出并以1.845%成交，造成市场一度紧张。

* 五年期公债殖利率一度因台股早盘开高而小幅走高。但随后多头重整心态再度凝聚信心，殖利率盘中跌至0.9161%，创本波下跌新低。

* 台股盘中升抵最高7,999点，面对8,000点关卡明显近关情却。观察政府后续对课征证所税的政策是否转弯。

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以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2 为0.91%-0.94%。