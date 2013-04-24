台湾债市：五年券殖利率盘中跌破本波新低，基本面弱加以台股怯战

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透台北4月24日 - 台湾五年期公债102/2期殖利率周三小幅下跌。台湾经济基本面情势不佳，台股 面临8,000点关前怯战，都使五年期公债殖利率再挟利多而下行，跌破本波下跌的新低。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 20年期公债上日标售在1.84%，早盘部分持券刻意抛出并以1.845%成交，造成市场一度紧张。
* 五年期公债殖利率一度因台股早盘开高而小幅走高。但随后多头重整心态再度凝聚信心，殖利率盘中跌至0.9161%，创本波下跌新低。
* 台股盘中升抵最高7,999点，面对8,000点关卡明显近关情却。观察政府后续对课征证所税的政策是否转弯。
以下为最新相关报导链接：
* 台湾数据：3月工业生产同比减少3.28%，第二季将延续上季表现平稳
* 美国情势：黑客侵入美联社Twitter账户发出白宫爆炸假信息，冲击市场
* 日本股市：日经指数涨至近五年高位，因日圆续跌且美国企业业绩强劲
*《综述》工厂活动扩张速度降至六个月最低，成为美国经济放缓的最新例证
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2 为0.91%-0.94%。
本地时间10:02最新报价： * 102/2殖利率跌0.44基点，报0.9195%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。