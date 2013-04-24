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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 10:08 BJT

台湾汇市：台币早盘走升，主交投随韩元平盘整理

路透台北4月24日 - 台币兑美元 周三早盘走升。交易员认为，台股在八千点关卡前震荡影响追价意愿，市场静待台股带量突破整数关卡，加以韩元盘初平盘整理，令台币维持量缩整理格局，料今日主交投暂看29.800-29.850。

汇银人士指出，受到德国数据疲弱拖累欧元走弱影响，美元兑日圆再度测试百元的关卡，韩元对此反应冷淡，维持在1,120元附近盘整的态势、波动不大，令台币主交投陷入狭幅区间整理，静待消息面突破。

台币早盘实际成交区间与上日持平，集中交投区间落在29.816-29.821，上日在29.810-29.824间；上日央行作价收于29.872。

交易员观察市场最新动态：

* 早盘美元兑日圆 第三度挑战百元关卡，韩元 盘初平盘整理

* 台股 开盘上涨0.44%，盘中高点距八千点大关仅差1点

* 早盘外资仅少量稍作抛补，进出口商早盘交易略显清淡

* 早盘交易冷清，开盘50分钟成交约0.55亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.800-29.850

最新相关报导链接：

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环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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