台湾汇市：台币早盘走升，主交投随韩元平盘整理

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透台北4月24日 - 台币兑美元 周三早盘走升。交易员认为，台股在八千点关卡前震荡影响追价意愿，市场静待台股带量突破整数关卡，加以韩元盘初平盘整理，令台币维持量缩整理格局，料今日主交投暂看29.800-29.850。
汇银人士指出，受到德国数据疲弱拖累欧元走弱影响，美元兑日圆再度测试百元的关卡，韩元对此反应冷淡，维持在1,120元附近盘整的态势、波动不大，令台币主交投陷入狭幅区间整理，静待消息面突破。
台币早盘实际成交区间与上日持平，集中交投区间落在29.816-29.821，上日在29.810-29.824间；上日央行作价收于29.872。
交易员观察市场最新动态：
* 早盘美元兑日圆 第三度挑战百元关卡，韩元 盘初平盘整理
* 台股 开盘上涨0.44%，盘中高点距八千点大关仅差1点
* 早盘外资仅少量稍作抛补，进出口商早盘交易略显清淡
* 早盘交易冷清，开盘50分钟成交约0.55亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.800-29.850
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环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
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