中国能源：周四起下调汽柴油价格，为新机制下首次调整成品油价

路透北京4月24日 - 中国发改委将自周四（25日）零时起下调成品油最高零售价格，以反映过去一周国际原油价格跌势。

这是自今年3月27日调降成品油价并完善成品油定价机制以来，首次按照新机制调整油价。下调幅度为汽油395元人民币/吨，柴油400元/吨。

新的成品油价格形成机制主要包括缩短调价周期至10个工作日，取消4%的调价幅度限制，并调整挂靠油种，应调价金额低于每吨50元时价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。