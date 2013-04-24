中国能源：周四起下调汽柴油价格，为新机制下首次调整成品油价

国际油市：北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易--贸易商
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透北京4月24日 - 中国发改委将自周四（25日）零时起下调成品油最高零售价格，以反映过去一周国际原油价格跌势。
这是自今年3月27日调降成品油价并完善成品油定价机制以来，首次按照新机制调整油价。下调幅度为汽油395元人民币/吨，柴油400元/吨。
新的成品油价格形成机制主要包括缩短调价周期至10个工作日，取消4%的调价幅度限制，并调整挂靠油种，应调价金额低于每吨50元时价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
在4月10日上个调价窗口成品油价格未作调整。3月27日时汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元人民币。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯/杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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