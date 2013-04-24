《美国金融分析》Twitter白宫爆炸假消息扰乱市场，暴露高频交易风险

“原本是一片平静，但所有电话都响了起来，夹杂着其他交易台工作人员的咆哮声，”当时人在芝加哥商业交易所(CME)交易厅的利率期约经纪人Art Nolan描述这则假讯息导致股价挫跌的情况。

“我们所有客户都有订阅全部的新闻服务，他们看到了美联社的报导，打电话进来求证。当时有大量的股指交易进行，若做多股票的话，不出几分钟就可能赔上三个月的所得。”

不过并非所有人都做出反应。纽约Aurum Options Strategies首席黄金交易员Paul Sacks表示，随着对这则消息的怀疑升温，市场交投也转淡。

“当金价表现变得有点奇怪时，我就撤回所有买单及卖单，因为我想要知道有什么不寻常的事正在发生，”Sacks表示。

最近几个月内，匿名Twitter用户假扮成资深市场人士所发出的假信息曾引发特定个股股价下跌，但未曾波及整体市场。

不过使用社群媒体的频度料将增长，而非萎缩。美国证券交易委员会(SEC)本月稍早表示，各公司可以利用Twitter、Facebook及其他社群媒体发布重要消息，但这起最新事件可能会增加投资人对此事的质疑。

“对我们来说，了解事情的来龙去脉和确保投资人未受伤害很重要，”SEC委员Dan Gallagher向Reuters TV表示。

SEC网站上有一则警告讯息，称诈骗人士可能会利用社群媒体“使其看上去有公信力，或躲在匿名帐号背后，并以低成本将假消息传递至许多人手上。”

“市场上总有许多传言缭绕，冲击市况，”旧金山Action Economics全球固定收益分析总经理Kim Rupert表示。“这不是什么新鲜事，但如今讯息传递极为迅速，传递范围无远弗届。以往这些消息可能要花上一些时间才会传开来，但现在就有如瞬间扩散。”

许多人士要求市场监管机构祭出更多作为。

“希望这会惊醒监管单位采取更多行动，”伊利诺州交易软件业者Nanex创办人Eric Hunsader表示，该公司所研发的软件会追踪市场活动。

部分人士表示，这类骗局可能说服交易商在盘中交易时缩小交易规模，以降低潜在损失。债券期约市场交易商则称，当这则假消息曝光时，买卖价之间的价差急剧扩大。

在这些事件发生之前，投资人已经为了上周波士顿马拉松的两起爆炸案及波士顿封城搜索逮捕行动而惶惶不安。波士顿爆炸案中一名嫌疑犯已丧生，另一嫌疑犯已遭逮捕。

“每次只要有这类新闻出现，我们就会见到这样的状况：市场流动性迅速蒸发，”拉斯维加斯Bright Trading LLC自营交易商Dennis Dick表示。

“就算只有一个小小的Twitter讯息，高频交易商便抽单。我们需要其他的市场参与者加入以确保这种波动性不会发生。市场不是为了这种市场冲击事件所生。我无法想像在这种环境之下一次类似911事件的效应。”(完)

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