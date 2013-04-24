路透调查：美国第一季经济成长料将受消费支出及农业库存的提振

* 第一季经济环比年率料将加速至3%

* 消费支出及库存推动经济飙速成长

路透华盛顿4月24日 - 美国第一季经济成长料将反弹，摆脱2012年底几近停滞的状态，因美国人未受加税影响并增加支出，不过这种趋势可能仅是暂时性的。

路透调查预估，第一季国内生产总值(GDP)环比年率可能增长3%，比去年第四季0.4%的缓慢成长大幅提升。

这样的预估值也反映出农业库存在去年夏天旱灾之后的反弹。

“今年有个好开始，但我不认为这将成为常态，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet说。“我们已经见到经济减速的证据。”

商务部将在周五1230 GMT公布第四季GDP数据。由于迹象显示经济动能随着第一季结束逐渐消退，这项报告可能不会在美国金融市场引起太大涟漪。

就在两周之前，第一季GDP环比年率预估值高达4%，但3月时包括零售销售在内出现一连串的疲弱数据之后，成长率预估值遭调降。除此之外，企业库存在1月创下一年半多来最大增幅之后，2月增幅仅有0.1%。

**消费支出带动成长**

经济成长料将受到消费支出的推动，预料消费支出将以2011年第一季以来最快速度扩张。

虽然政府停止薪资优惠税率措施之后，没有太多迹象显示1、2月的家庭支出因而减少，但情况在3月似乎出现转变，因零售销售呈现下滑。

库存累积料将为第一季GDP成长率贡献多达整整一个百分点。前一季补充库存速度缓慢，吃掉了该期GDP成长率1.5个百分点。

“大部分的成长应该要归功于农业库存，去年由于遭逢乾旱，农业库存在2012年底时对经济成长构成很大压力，”摩根大通分析师Daniel Silver说。

“扣除农业数据的话，非农库存可能对成长率仅有微幅正面贡献。”

企业的设备及软体支出料将放缓，住宅建设投资萎缩。但分析师提醒说，现在就把原因归咎于从3月1日开始的政府自动减支措施尚言之过早。

楼市料将为第一季经济亮点，不过住宅建设支出料将较第四季略为放缓。