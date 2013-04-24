以色列称叙政府军使用了化学武器，美国并不确信

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷4月23日 - 以色列军方首席情报分析师Itai Brun周二称，叙利亚政府军在与反对派力量的交战中使用过化学武器，很可能是神经毒气。
该评估与美国的怀疑一致。美国曾宣布，叙利亚内战中使用化学武器为一条红线，突破这条红线将会引发外部干涉。
美国国务卿克里称，他已与以色列总理内塔尼亚胡进行过交流，后者表示尚无法对Brun的说法予以证实。
“我不知道事实是什么，”克里在布鲁塞尔对记者说。
内塔尼亚胡办公室拒绝对克里及Brun的说法发表评论。美国国防部长哈格尔一天前表示，美国情报机构仍在评估叙利亚内战中是否动用了化学武器。
“我们最佳的解释是使用了致命化学武器。何种化学武器？可能是沙林毒气，”Brun在特拉维夫大学国际安全研究所讲话时说道。
Brun称，效忠于叙利亚总统阿萨德的部队在过去几个月数次使用化学武器，攻击武装反抗力量。
Brun的说法可能令国际社会更为担忧叙利亚局势。克里周二另外还称，北约需要考虑是否对“作出回应，保护成员国免受来自叙利亚的威胁，包括任何可能的化学武器威胁”做好了准备。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
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