以色列称叙政府军使用了化学武器，美国并不确信

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷4月23日 - 以色列军方首席情报分析师Itai Brun周二称，叙利亚政府军在与反对派力量的交战中使用过化学武器，很可能是神经毒气。

该评估与美国的怀疑一致。美国曾宣布，叙利亚内战中使用化学武器为一条红线，突破这条红线将会引发外部干涉。

美国国务卿克里称，他已与以色列总理内塔尼亚胡进行过交流，后者表示尚无法对Brun的说法予以证实。

“我不知道事实是什么，”克里在布鲁塞尔对记者说。

内塔尼亚胡办公室拒绝对克里及Brun的说法发表评论。美国国防部长哈格尔一天前表示，美国情报机构仍在评估叙利亚内战中是否动用了化学武器。

“我们最佳的解释是使用了致命化学武器。何种化学武器？可能是沙林毒气，”Brun在特拉维夫大学国际安全研究所讲话时说道。

Brun称，效忠于叙利亚总统阿萨德的部队在过去几个月数次使用化学武器，攻击武装反抗力量。

Brun的说法可能令国际社会更为担忧叙利亚局势。克里周二另外还称，北约需要考虑是否对“作出回应，保护成员国免受来自叙利亚的威胁，包括任何可能的化学武器威胁”做好了准备。（完）