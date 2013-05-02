澳门经济：4月博彩收入按年增13.2%至283亿澳门元，但按月则减9.7%

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透香港5月2日 - 澳门政府周四公布，2013年4月博彩收入按年增长13.2%至283.05澳门元，但与上个月的历史高点313.4澳门元相较，按月减9.7%。
今年1至4月博彩总收入为1,135.89亿澳门元，按年增加14.4%。
欲浏览2010年来澳门博彩收入变化，请点选(link.reuters.com/nas77t)
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)
欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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