澳门经济：4月博彩收入按年增13.2%至283亿澳门元，但按月则减9.7%

路透香港5月2日 - 澳门政府周四公布，2013年4月博彩收入按年增长13.2%至283.05澳门元，但与上个月的历史高点313.4澳门元相较，按月减9.7%。

今年1至4月博彩总收入为1,135.89亿澳门元，按年增加14.4%。

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澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)

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