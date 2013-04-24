全球油料作物：阿根廷料将增加豆油出口，生物柴油出口或下滑--油世界

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
* 阿根廷料将出口豆油取代大豆制成的生物柴油
* 生物柴油出口在2013年初料下降50%
路透汉堡4月23日 - 德国油料作物分析机构油世界(Oil World)周二表示，阿根廷可能在未来数月增加豆油出口，因全球对以豆油制成的生物柴油的需求疲弱。
阿根廷生产商称，欧盟与阿根廷之间贸易纠纷带来的不确定性，已经降低了主要欧洲市场对阿根廷生物柴油的采购。
“(阿根廷)豆油出口增长，得益于外国对生物柴油的需求依然疲弱，”油世界表示，“2013年1-4月，阿根廷生物柴油出口或将腰斩至约32万吨。”
此外，阿根廷和巴西过去几周的新作大豆出口令人失望，因巴西港口无力支应来自全球大豆消费者的庞大出货量。阿根廷新作大豆销售亦放缓。
大豆出口量偏低令大豆产品--豆油和豆粕的需求增长。
油世界称，“阿根廷豆油出口供应本月开始改善，待装货量至少达到50万吨，3月估计为21万吨。”
油世界表示，这将高于阿根廷在2012年4月出口的30万吨豆油。
欧洲绿色燃料生产商称，阿根廷正在向该地区倾销生物柴油，不过阿根廷已对欧盟不当限制生物柴油进口的行为提出抗议。(完) (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686