全球油料作物：阿根廷料将增加豆油出口，生物柴油出口或下滑--油世界

* 阿根廷料将出口豆油取代大豆制成的生物柴油

* 生物柴油出口在2013年初料下降50%

路透汉堡4月23日 - 德国油料作物分析机构油世界(Oil World)周二表示，阿根廷可能在未来数月增加豆油出口，因全球对以豆油制成的生物柴油的需求疲弱。

阿根廷生产商称，欧盟与阿根廷之间贸易纠纷带来的不确定性，已经降低了主要欧洲市场对阿根廷生物柴油的采购。

“(阿根廷)豆油出口增长，得益于外国对生物柴油的需求依然疲弱，”油世界表示，“2013年1-4月，阿根廷生物柴油出口或将腰斩至约32万吨。”

此外，阿根廷和巴西过去几周的新作大豆出口令人失望，因巴西港口无力支应来自全球大豆消费者的庞大出货量。阿根廷新作大豆销售亦放缓。

大豆出口量偏低令大豆产品--豆油和豆粕的需求增长。

油世界称，“阿根廷豆油出口供应本月开始改善，待装货量至少达到50万吨，3月估计为21万吨。”

油世界表示，这将高于阿根廷在2012年4月出口的30万吨豆油。