台湾汇市：台币收盘微升，受台股大涨激励盘中创近一个月来高位

* 台股成功冲关八千引领台币走升 * 后续关注台股续涨动能及韩元走势 * 明日主要交投暂看29.750-29.850 路透台北4月24日 - 台币兑美元 周三收盘升值4分。交易员认为，台股成功越过八千点大关激励 台币主交投升破29.8元，盘中价位创近一个月来新高，惟成交量能稍嫌不彰、场上多属实质需求交易，令台币 尚未跳脱区间整理格局，料明日主要交投暂看在29.750-29.850。 汇银人士指出，尽管台湾近期经济数据表现欠佳，然月底出口商抛汇卖压将逐渐加重及台股攻克八千点 大关，皆有利于台币主交投在月底前朝缓升方向整理，后续关注台股能否站稳八千点上方及韩元走势。 今天台币在台北外汇创近一个月来盘中高位，前波盘中高位为3月25日的29.760。不计央行开盘及尾盘作 价，今日台币集中交投区落在29.780-29.820，上日则在29.810-29.820间。 “台股今天就涨破八千点，有点跌破眼镜!”一官股银行交易员说。 不过，有外银交易员表示，由日圆所带动的亚币竞贬担忧仍未退散，美元兑日圆今天再回到百元关口前排 徊，不要忽略亚币竞贬的后续影响，短线只是月底暂且消化出口商抛汇卖压。 台湾加权指数 周三终场大涨1.02%报8,023.71点，攻破八千点整数关卡；外资及陆资今日在台股买 超51.18亿台币，上交易日修正后为卖超26.43亿。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日各天期美元/台币各天期报价折价幅度略有扩大，海 外看升台币的氛围略胜一筹，而指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.740左右，较上日收市 价29.800附近走升。 韩元兑美元 周三则小幅收升，重量级科技股SK Hynix Inc 财报优于预期，激励韩股劲 升，支撑韩元，但投资人仍顾忌政府可能出手阻升韩元。 值得留意的是韩国央行总裁金仲秀 周三指出，当局正密切关注日圆贬值的影响，日圆的疲态“仍处于开始阶段”。 新兴汇市方面，多数新兴亚币周三小幅走高，主因出口商买需提振，但投资者在全球成长看来放缓之际不 愿加大多头押注，此外亚币并受亚洲股市强势的支撑。 本周重要数据及事件包括周三稍晚美国公布耐久财订单；周四欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧洲议会经济 及货币事务委员会发表讲话；周五日本央行货币政策会议。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.832 29.872 29.765-29.872 29.872 5.31 5.08 元太外汇经纪公司 29.779 29.822 29.768-29.827 29.827 4.10 2.78 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.025/-0.020 美元/台币六个月期 -0.185/-0.165 -0.175/-0.150(完)