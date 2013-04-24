香港热股：国浩集团盘中跌逾4%，因大股东未来不再提价私有化

路透香港4月24日 - 由马来西亚富商郭令灿控制的国浩集团 周三早盘初段大跌逾4%，因大股东把私有化作价提高至小幅溢价后，不会进一步提高收购价。

香港时间10:37，该股跌4.31%，报93.25港元；稍早一度低探92.95港元的一个月低位。大市恒生指数 则升0.85%。

国浩稍早在联交所一份声明中称，大股东丰隆集团此前提出以每股88港元收购国浩股份，经修订后加价12港元至100港元。不过，倘若私有化最终不成功，接纳无条件收购方案的股东仍须按每股88港元出售其所持股份予丰隆集团，而接纳有条件方案的股东则不会出售股份。

“丰隆集团将不会进一步提高经修订要约应付国浩股东之代价。”公告称。

市场人士称，自去年12月丰隆集团提出收购国浩以来，国浩的股价持稳于每股88港元之上水平，最高更触及98.5港元，显示出小股东认为收购作价偏低。但今次大股东提出最多以100港元收购，较国浩周二收市价97.45港元只有逾2%溢价，较每股资产净值仍有较大折让。

国浩称，基本价及经修订价较公司之经调整综合资产净值每股132.62港元分别折让33.6%及24.6%。