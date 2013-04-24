香港热股：国浩集团盘中跌逾4%，因大股东未来不再提价私有化

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透香港4月24日 - 由马来西亚富商郭令灿控制的国浩集团 周三早盘初段大跌逾4%，因大股东把私有化作价提高至小幅溢价后，不会进一步提高收购价。
香港时间10:37，该股跌4.31%，报93.25港元；稍早一度低探92.95港元的一个月低位。大市恒生指数 则升0.85%。
国浩稍早在联交所一份声明中称，大股东丰隆集团此前提出以每股88港元收购国浩股份，经修订后加价12港元至100港元。不过，倘若私有化最终不成功，接纳无条件收购方案的股东仍须按每股88港元出售其所持股份予丰隆集团，而接纳有条件方案的股东则不会出售股份。
“丰隆集团将不会进一步提高经修订要约应付国浩股东之代价。”公告称。
市场人士称，自去年12月丰隆集团提出收购国浩以来，国浩的股价持稳于每股88港元之上水平，最高更触及98.5港元，显示出小股东认为收购作价偏低。但今次大股东提出最多以100港元收购，较国浩周二收市价97.45港元只有逾2%溢价，较每股资产净值仍有较大折让。
国浩称，基本价及经修订价较公司之经调整综合资产净值每股132.62港元分别折让33.6%及24.6%。
丰隆集团及郭令灿及其家族合共持有国浩约71.52%的股份，独立股东占25.53%股份。(完) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。