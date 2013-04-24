《热点透视》苹果将股票买回计画扩大500亿美元，意味该公司正日趋成熟

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 王冠中

路透纽约4月23日 - 苹果 的股票买回计画扩增500亿美元，显示该公司正接近中年阶段。火热的苹果正略为降温，但高达3,800亿美元的市值，意味着该公司仍有源源不断的活力。其毫无后顾之忧的财务状况，也意味着苹果可以返还更多资金给投资人。

苹果1-3月营收较上年同期成长11%，远不及之前急速增长的水准，毛利率则降至37.5%，且可能进一步下滑--这样的利润水准虽非苹果的最佳表现，但已能让许多公司眼红。苹果将业绩降温归因于较低利润iPad的销售增加、以及中国市场服务政策改变等因素。

或许，更明显的影响因素是iPhone的平均售价降低了20美元。苹果吸引爱好者为其最新产品支付高昂价格的能力已经减弱，或者该说，在如此庞大的规模下，苹果现在必须开始跨足较低价产品的市场。

但苹果还没真的进入中年，现在要说衰退甚至凋零仍为时过早。虽然三星电子 等对手正在扩张的全球市场中抢下更大版图，但苹果的智慧型手机销售仍在成长，且其平板电脑销售正热，最近一季iPad销售比上年同期多出65%。此外，苹果执行长库克也承诺秋季会有新产品发表。苹果甚至还有可能冲出重围，推出能够开拓全新领域的新产品。

接近中年也意味着苹果的财务稳定以及更加活用手上现金，苹果的现金部位已达到惊人的1,450亿美元，远超出其所需，况且该公司至目前为止仍对大型收购有所节制，不失为明智之举。苹果已将2015年底前计画返还投资人的资金规模增逾一倍至1,000亿美元。

根据标准普尔500指数的数据，这将使苹果成为全球发放股息最多的公司。苹果也将规划中股票回购规模由100亿美元提高至600亿美元--在该股从数项指标来看都遭低估的情况下，这是相当明智的举动。直言不讳的对冲基金经理David Einhorn可能会偏好自己提出的支付结构，但其他股东可以很合理地论断，苹果正转型更趋成熟，而非面临中年危机。