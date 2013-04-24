版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 24日 星期三 10:48 BJT

《汇市简讯》美元/加元周线技术面显示即将向上突破

0220GMT

* 周线技术图表显示趋势线阻力正位于目前汇价水准

* 上周周线形成强劲蜡烛图，汇价抵达趋势线位置，走势料将暂作停歇

* 小幅跌势可能在1.0200/10区域支撑受限

* 一旦确认突破，则可能升破2011年高点1.066

* 技术图表(link.reuters.com/cub67t)(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐