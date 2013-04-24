更新版 1-新债招标：10年续发国债明显低于预期，基本面偏弱支撑长债需求

(新增市场人士评论)

路透上海4月24日 - 中国财政部稍早续招标发行的10年固息国债，中标收益率明显低于预期；业内人士指出，最新数据仍显示经济基本面疲乏，支撑长债需求，另外由于近期监管层对债市违规代持事件的监管，信用品种遭到抛弃，而利率债更显稳妥。

业内人士并表示，今日场内资金成本跳升，但新债招标结果显示并未受到影响，结果偏低主要仍应是受大行配置需求的拉动。

“大家都冲上来了，主要还是因为大家看淡经济，资金也没啥问题。”北京一大型商业银行交易员称。

他并指出，虽然今日主要资金价格 跳涨，但应该只是节假日和财税上缴等因素带来的短期波动，今日招标结果正显示，机构对未来资金并不太担心。

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

上海一银行交易员则指出，10年是非常重要的关键期限品种，在监管层对违规代持事件尚未有明确定论时，投资者开始转向利率债，寻求更安全的投资品种。

以下为第五期记账式国债首发及两次增发结果：

票面利率 边际中标利率 预测利率 投标倍数

首发 3.52% 3.54% 3.56% 2.86

第一次续发行 3.5198% 3.5476% 3.58% 2.38

(中标收益率) (边际中标收益率)

第二次续发行 3.4207% 3.4497% 3.47% 1.88

(中标收益率) (边际中标收益率)

在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。

此为今年第五期记账式附息国债第二次续发，起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同，按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。该期债4月25日至4月26日进行分销，5月2日起与原发行部分合并上市交易。