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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 11:03 BJT

澳新汇市：澳元跌至近六周低点，新西兰央行乐观看法则支撑新西兰元

澳洲央行截尾均值CPI显示第一季较上季成长0.3%，预估为0.5%，较上年同期成长2.2%，预估为增加2.4%。

该温和数据促使投资人增加澳洲央行将进一步降息以协助经济的可能性。

澳元兑新西兰元 跌至三年低位1.2137新西兰元。

新西兰元兑美元 从0.8400升至0.8436美元，此前曾高见0.8460。

新西兰央行周三维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计直至年底将保持指标利率不变，因尽管经济提速，预期通胀风险将受控。

市场反映接下来12个月可能升息11个基点，使该国成为极少数市场反映会有升息可能性的发达国家之一。(完)

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(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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