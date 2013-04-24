澳新汇市：澳元跌至近六周低点，新西兰央行乐观看法则支撑新西兰元

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
澳洲央行截尾均值CPI显示第一季较上季成长0.3%，预估为0.5%，较上年同期成长2.2%，预估为增加2.4%。
该温和数据促使投资人增加澳洲央行将进一步降息以协助经济的可能性。
澳元兑新西兰元 跌至三年低位1.2137新西兰元。
新西兰元兑美元 从0.8400升至0.8436美元，此前曾高见0.8460。
新西兰央行周三维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计直至年底将保持指标利率不变，因尽管经济提速，预期通胀风险将受控。
市场反映接下来12个月可能升息11个基点，使该国成为极少数市场反映会有升息可能性的发达国家之一。(完)
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(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。