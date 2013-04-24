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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 18:11 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人    注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商   主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日) 
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*华电集团  300       40        9     4/25簿记建档 建设银行    AAA       4/26    4/27
                                                  光大银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*东明石化集团   12     6        12  4/27簿记建档  建设银行    AA-       4/28      5/2  
                                                  浦发银行
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*河北建设       30     15       12  5/2簿记建档  农业银行    AAA         5/3      5/6  
 投资集团                                          国开行
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*上海宝钢包装   5       5       12  5/2簿记建档  交通银行     AA         5/3      5/6           
                                     
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上海外滩       10       5       12  4/25簿记建档  华夏银行    AA+       4/26     4/27 
投资开发集团                                      中信证券
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江苏悦达集团   30      10       12  4/25簿记建档  光大银行    AA+       4/26     4/27 
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中化化肥       10      10       12  4/25簿记建档  中信银行    AAA       4/26     4/27
                                                  招商银行
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东方证券       49      25        3  4/25招标      工商银行    AA+       4/26     4/27  
                                                  建设银行等
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新疆天业集团    8       4       12  4/26簿记建档  兴业银行    AA+       4/27     4/28
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农二师绿原     10       5       12  4/26簿记建档  建设银行    AA        4/27     4/28 
国有资产  
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中国牧工商集团  4       4       12  4/26簿记建档  兴业银行    AA+       4/27     4/28
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光大证券       85      20        3  4/26招标      工商银行    AAA       4/26     4/27  
                                       农业银行等 
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东阳光实业     11       5       12  4/26簿记建档  中国银行    AA-       4/27     4/28
                                                  农业银行
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天津药业集团   9.8      4       12  4/26簿记建档  招商银行    AA-       4/27     4/28
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魏桥铝电       20      10       12  4/26簿记建档  招商银行    AA        4/27     4/28
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义马煤业       50      20       12  4/26簿记建档  中信银行    AA+       5/2      5/3
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广发证券      135      30        3  4/26招标      工商银行    AAA       4/27     4/28
                                       农业银行等
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大连装备制造   30       6       12  推迟发行      兴业银行    AAA        --       -- 
                           （大连港集团有限公司提供担保）   
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湖南五强        8       4       12  推迟发行      兴业银行    AA-        --       -- 
产业集团   
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湖南富兴集团    10       5      12  推迟发行      华夏银行    AA-        --       --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
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*北京基础设施  40     20      5     4/28簿记建档   农业银行    AAA        5/3     5/6 
投资公司                                         中信银行              
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*抚顺矿业集团  13      8      5     5/2簿记建档    民生银行     AA        5/3     5/6           
                                         
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湖北宜化集团  16      10      5     4/25簿记建档   建设银行     AA       4/26    4/27 
                                                   农业银行
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杭州萧山     20        5       5    4/25簿记建档   交通银行     AA+      4/26    4/27  
国际机场
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云铝股份     5        3        5    4/25簿记建档   招商银行     AA       4/26    4/27  
 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无    
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注:*代表新增.(完)

 (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)
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