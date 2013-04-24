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市场报道 | 2013年 4月 24日 星期三 11:01 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走软，追随欧元/日圆

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* 欧元/美元走软，追随欧元/日圆疲势

* 欧元/日圆脱离高点129.70，跌至128.84，欧元/美元从1.3006跌至1.2989

* 疲弱的欧元区PMI数据令欧元承压，意大利政局仍令人担忧

* 欧元/美元支撑位在1.2970-75, 1.2973为隔夜低点，1.2970下方有一些停止单

* 欧元/日圆支撑位在128.20-30, 128.00,伦敦时段低点127.87(完)

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