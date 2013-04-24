《汇市简讯》欧元/美元走软，追随欧元/日圆

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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* 欧元/美元走软，追随欧元/日圆疲势
* 欧元/日圆脱离高点129.70，跌至128.84，欧元/美元从1.3006跌至1.2989
* 疲弱的欧元区PMI数据令欧元承压，意大利政局仍令人担忧
* 欧元/美元支撑位在1.2970-75, 1.2973为隔夜低点，1.2970下方有一些停止单
* 欧元/日圆支撑位在128.20-30, 128.00,伦敦时段低点127.87(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛; 审校 戴素萍)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686