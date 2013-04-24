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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 16:14 BJT

表格：德国4月IFO企业景气判断指数降至104.4，低于预期

路透柏林4月24日 - 德国经济智库Ifo周三公布的调查显示：

* 德国4月IFO企业景气判断指数为104.4，路透调查预估为106.2

* 德国4月IFO企业预期指数为101.6，路透调查预估为103.0

* 德国4月IFO企业现况指数为107.2，路透调查预估为109.5

以下为详细数据(括号内为修正值):

德国 2013年4月 2013年3月 2012年4月

企业景气 104.4 106.7 109.7

企业现况 107.2 109.9 (117.4)

企业预期 101.6 103.6 102.5 (完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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