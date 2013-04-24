日本经济：国会议员推动赌场合法化，若立法通过市场规模可能超越美国赌城

路透东京/香港4月23日 - 继新加坡之后，日本也将向赌场敞开怀抱了吗？

一群支持设立赌场的日本议员已说服自民党一位重量级成员带领他们展开活动，并计画在今年提出相关立法，以让日本向赌场博彩业敞开大门。

虽然赌场在日本仍属非法，但日本人早就热衷于此道，光是弹球游戏店(小钢珠店，pachinko)每年的营收就可达2,000亿美元--和丰田汽车 差不多。日本常被人们视为继澳门之后的下一个重要的博彩市场。澳门是全球最大的博彩重地，去年营收为380亿美元。

分析师表示，如果博彩税收能够提振日本欠佳的财政，那么考虑到该国拥有庞大且富裕的人口，加上地理位置接近上海和北京，日本很有成为博彩业中心的潜力。里昂证券预估，如果两处大规模综合度假区获当局批准的话，日本博彩市场规模可能至少达100亿美元--超过2012年新加坡的59亿美元以及拉斯维加斯的62亿美元。

有超过100位立法者加入这个跨党派的博彩游说团体，该团体副主管Takeshi Iwaya对路透表示，他们希望在今年秋季向国会提出一项促进法案，随后可能在两年内完成立法。(完) (编译 李婷仪 审校 许娜/徐文焰)