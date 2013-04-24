中港个股：中兴通讯与微软签署Android专利授权协议

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透西雅图4月23日 - 中国中兴通讯 与微软 达成协议，中兴生产的谷歌 安卓(Android)和Chrome作业系统设备，将向微软支付权利金。
在此之前，已有多家硬体制造商与微软达成专利授权协议。谷歌虽免费提供手机厂商使用Android系统，但微软已成功证明Android使用了微软拥有的技术。
谷歌及旗下手机部门摩托罗拉尚未与微软达成专利协议。相关争议可能很快和解，要看西雅图一宗专利诉讼的法官裁决而定。
与中兴通讯达成协议后，在前五大Android手机厂商中，微软已经与四家达成专利协议。
微软已与韩国三星电子 、LG 及台湾宏达电 达成协议。
微软尚未与中国华为 达成协议。
微软上周与代工大厂鸿海 达成专利协议，与中兴通讯的协议，使微软在中国业者领域再下一城。
微软表示，目前已与约20家设备厂商达成Android专利协议，全球销售的Android手机有60%获得微软专利授权。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。