中港个股：中兴通讯与微软签署Android专利授权协议

路透西雅图4月23日 - 中国中兴通讯 与微软 达成协议，中兴生产的谷歌 安卓(Android)和Chrome作业系统设备，将向微软支付权利金。

在此之前，已有多家硬体制造商与微软达成专利授权协议。谷歌虽免费提供手机厂商使用Android系统，但微软已成功证明Android使用了微软拥有的技术。

谷歌及旗下手机部门摩托罗拉尚未与微软达成专利协议。相关争议可能很快和解，要看西雅图一宗专利诉讼的法官裁决而定。

与中兴通讯达成协议后，在前五大Android手机厂商中，微软已经与四家达成专利协议。

微软已与韩国三星电子 、LG 及台湾宏达电 达成协议。

微软尚未与中国华为 达成协议。

微软上周与代工大厂鸿海 达成专利协议，与中兴通讯的协议，使微软在中国业者领域再下一城。

微软表示，目前已与约20家设备厂商达成Android专利协议，全球销售的Android手机有60%获得微软专利授权。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)