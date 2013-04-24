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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 11:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆突破100关口的时机临近

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* 所有关注焦点仍在于100水准--上方有停止单

* 回跌幅度变得越来越浅--向上突破的时机临近

* 问题是能否守在100上方--关注日线收盘情况

* 如果日线收在96.7(3月高点)下方，则可能形成重要头部

* 周线图上的空头MACD背离凸显多头面临风险

* 图表：(link.reuters.com/mub67t)(完)

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