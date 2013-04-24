台湾债市：RP利率续在低位，企业资金涌入

路透台北4月24日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周三续在低位。市场资金宽松基调不变，券少钱滥，尤其是部分企业大笔资金暂入货币市场停泊，更令利率续稳于低位。

交易人士表示，近期货币市场陆续出现企业的大笔资金入场，这可能是企业在股市的钱先抽出部分、抑或投资意愿不佳之下的暂时性的资金去处。在原本市场资金宽裕的情势下，这将助涨资金泛滥。

“利率是还有下去的空间，只是我们还没有人开第一枪，”一大型票券商调度人士说。

他们认为，资金浮滥的情势不变，虽然短期之内利率并未日日走低，变化似乎没有很大，但长期来看利率还是往下走的，整体而言资金情势仍然偏向宽松。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，也同上日。惟低档的成交渐多。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%，区间高位略低于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%，与上日同。