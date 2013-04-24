台湾债市：RP利率续在低位，企业资金涌入

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透台北4月24日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周三续在低位。市场资金宽松基调不变，券少钱滥，尤其是部分企业大笔资金暂入货币市场停泊，更令利率续稳于低位。
交易人士表示，近期货币市场陆续出现企业的大笔资金入场，这可能是企业在股市的钱先抽出部分、抑或投资意愿不佳之下的暂时性的资金去处。在原本市场资金宽裕的情势下，这将助涨资金泛滥。
“利率是还有下去的空间，只是我们还没有人开第一枪，”一大型票券商调度人士说。
他们认为，资金浮滥的情势不变，虽然短期之内利率并未日日走低，变化似乎没有很大，但长期来看利率还是往下走的，整体而言资金情势仍然偏向宽松。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，也同上日。惟低档的成交渐多。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%，区间高位略低于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%，与上日同。
周三紧缩因子有：91天期国库券300亿台币及交割国泰金 旗下国泰世华银行金融债100亿台币交割。另外，周四则有交割台湾大 公司债58亿台币、周五(26日)交割20年期公债102/3R金额达300亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。