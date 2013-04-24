香港热股：华能国际早盘涨至2007年12月以来高位，因首季获利胜预期

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透香港4月24日 - 中国最大发电商--华能国际 周三早盘一度大涨5.8%，并触及自2007年12月以来高位，因此前公布首季获利优于市场预期。
香港时间11:19，该股升4.58%，报8.68港元；稍早一度触及8.78港元。大市恒生指数 升1.02%。
该公司此前公布，按中国会计准则，截至今年3月底止首季净利25.53亿元人民币，同比增长178%。
投行花旗的报告称，华能首季获利较市场预期高出28%，因期内单位燃料成本下降17%，如果公司保持燃料成本支出在首季的水平，则全年单位燃料成本将按年下降11%，高于公司此前给出5%降幅的指引。
根据汤森路透综合27名分析师预测，2013年度华能国际按国际会计准则净利为90亿元人民币，同比增长63%。（完） (记者 雷美珍; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。