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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 11:22 BJT

香港热股：华能国际早盘涨至2007年12月以来高位，因首季获利胜预期

路透香港4月24日 - 中国最大发电商--华能国际 周三早盘一度大涨5.8%，并触及自2007年12月以来高位，因此前公布首季获利优于市场预期。

香港时间11:19，该股升4.58%，报8.68港元；稍早一度触及8.78港元。大市恒生指数 升1.02%。

该公司此前公布，按中国会计准则，截至今年3月底止首季净利25.53亿元人民币，同比增长178%。

投行花旗的报告称，华能首季获利较市场预期高出28%，因期内单位燃料成本下降17%，如果公司保持燃料成本支出在首季的水平，则全年单位燃料成本将按年下降11%，高于公司此前给出5%降幅的指引。

根据汤森路透综合27名分析师预测，2013年度华能国际按国际会计准则净利为90亿元人民币，同比增长63%。（完） (记者 雷美珍; 审校 黄凯)
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