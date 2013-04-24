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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 11:32 BJT

《汇市简讯》美元/坡元受限于宏观因素及企业月底卖汇

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* 美元/坡元受限于1.2420，因月底企业卖汇及宏观因素

* 不过下档有撑,有杠杆操作和技术基金买盘

* 美元/坡元最新报1.2415-1.2419，盘中波动区间为1.2405-1.2420

* 仍预期将突破1.2430,接下来并上看1.2500(完)

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