美国券商嘉信理财网站因网络攻击短时停止服务

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约4月23日 - 美国券商嘉信理财 发言人Greg Gable称，该公司网站及移动应用周二因遭到网络攻击暂停服务近两个小时，但客户数据和账户信息并未泄露。
嘉信理财网站在美东时间下午3:45（1945 GMT）左右开始无法访问，该公司称发现网站流量大增，“我们认为这与拒绝服务攻击有关”。
“根据分析，我们深信这次拒绝服务攻击并未影响客户数据和账户，”Gable在一份声明中说道。
拒绝服务攻击可使网站遭遇巨额流量，从而令访问受阻。Gable称，在遭到攻击不到两小时后，公司网站恢复正常。
该公司周二早些时候在Twitter称，其移动应用也出现了技术性问题。(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686