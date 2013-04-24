美国券商嘉信理财网站因网络攻击短时停止服务

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约4月23日 - 美国券商嘉信理财 发言人Greg Gable称，该公司网站及移动应用周二因遭到网络攻击暂停服务近两个小时，但客户数据和账户信息并未泄露。

嘉信理财网站在美东时间下午3:45（1945 GMT）左右开始无法访问，该公司称发现网站流量大增，“我们认为这与拒绝服务攻击有关”。

“根据分析，我们深信这次拒绝服务攻击并未影响客户数据和账户，”Gable在一份声明中说道。

拒绝服务攻击可使网站遭遇巨额流量，从而令访问受阻。Gable称，在遭到攻击不到两小时后，公司网站恢复正常。

该公司周二早些时候在Twitter称，其移动应用也出现了技术性问题。(完)