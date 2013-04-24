台湾经济指标预测--4月25日至5月23日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 4月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 4/25 1610 M2年增率 3月 -- +3.53%(年变动率) * 4月29日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 *4/30 0830 GDP年增率 第一季 -- +3.72%(统计值) 概估值 * 5月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/6 1610 外汇存底 4月底 -- 4,018.9亿美元 5/6 0830 消费者物价 4月 -- +1.39%(年变动率) 指数(CPI) 5/7 1600 出口 4月 -- +3.3%(年变动率) * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 5/20 1600 外销订单 4月 -- -6.6%(年变动率) 5/22 1600 季调失业率 4月 -- 4.18% 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.28% -- -- 重贴现率 第二季 1.875% 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。