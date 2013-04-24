中国货币市场：隔夜等主要回购加权利率涨逾百点，财政存款上缴期供给稀缺

路透上海4月24日 - 在中国各商业银行财政存款上缴未结束前，银行间市场周三资金供给明显稀缺，少数政策性银行成为出资主流。在此情况下，早盘隔夜和七天期等主要回购加权利率均涨逾100个基点(bp)，14天涨幅略逊，但也达到50个bp左右。

虽然也有交易员认为，近期部分机构停止代持因素可能也部分加剧了资金紧张态势，不过就现有情况观察，该因素还不能称得上主因，短线还是要继续观望缴税等大规模财政存款影响消退时间。

“短期资金供给不足，大行都不出，除了政策性的。觉得还是缴税是主要的，但也不知道确切哪天结束。”上海一银行交易员表示。

她并称，具体期限方面，七天及以内资金难借，一个月以上则相对容易。在财政存款扰动未消前，回购利率仍有续涨可能，具体走向还要看明日公开市场操作方向和力度。

本周公开市场一级交易商仍可继续上报正/逆回购需求，不过自春节后起，逆回购就再未公开现身。在流动性明显趋紧情况下，央行周二依旧进行了100亿元的正回购操作，显示在外汇占款增速未明显放缓情况下，央行对流动性的调控依旧维持较为审慎的基调。

北京一券商交易员补充说，考虑到近期债市的风声鹤唳，不排除部分机构去杠杆化过程中，增加了对资金的需求，进而助回购利率涨势。

此前受万家基金和中信证券固定收益部门相关人员被调查影响，债券市场以信用债为主的现券收益率不断走高。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 4.0797 3.0347 +104.50

七天 4.7659 3.6412 +112.47

14天 4.6584 4.1550 +50.34 上交所债券回购

其中:一天 4.7950 1.9900 +280.50

七天 4.6050 4.8650 -26.00

14天 3.6000 3.5000 +10.00 回购定盘利率

其中:隔夜 4.1000 2.9700 +113.00

七天 4.7500 3.6900 +106.00

14天 4.6800 4.2000 +48.00 shibor

其中:隔夜 4.0610 2.9700 +109.10

七天 4.7540 3.5700 +118.40