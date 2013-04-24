台湾央行：共发行7,040.75亿台币存单，存单余额增6.1亿

国际油市：北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易--贸易商
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透台北4月24日 - 台湾央行周三公布，今日共发行7,040.75亿台币存单，若相较存单到期金额7,034.65亿，存单发行余额增6.1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
15天期 0.87 3,360.25
28天期 0.87 3,578.50
91天期 0.93 70.00
182天期 1.05 32.00
央行上日共发行1,542.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,498.75亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为76亿台币；累计超额准备为4,701亿台币，加计前期1%的超额准备为5,216亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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