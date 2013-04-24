台湾央行：共发行7,040.75亿台币存单，存单余额增6.1亿

路透台北4月24日 - 台湾央行周三公布，今日共发行7,040.75亿台币存单，若相较存单到期金额7,034.65亿，存单发行余额增6.1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

15天期 0.87 3,360.25

28天期 0.87 3,578.50

91天期 0.93 70.00

182天期 1.05 32.00

央行上日共发行1,542.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,498.75亿台币。