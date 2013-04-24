中国债市动态：经济前景谨慎预期升温支撑利率债持稳，资金困局影响有限

路透北京4月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券走势出现分化，信用债依旧偏弱，而利率品种受到场内机构对未来经济增长可能乏力的谨慎预期支撑，收益率稳中趋降，并一定程度刺激了投资者参与稍早10年期续发国债招标的热情。

此外，今日货币市场主要回购加权利率飙升，不过交易员指出，对二级市场短债的冲击不太明显。

“今天资金紧本来我早晨还想收点短的，但是看来短债收益率也没太受资金面影响，收益率没有前两天好了，应该因为前两天（券价）跌的比较多。”广东一银行交易员称。

在中国各商业银行财政存款上缴未结束前，银行间市场周三资金供给明显稀缺，少数政策性银行成为出资主流。在此情况下，早盘隔夜和七天期等主要回购加权利率均涨逾100个基点(bp)，14天涨幅略逊，但也达到50个bp左右。

上述交易员并表示，昨天发布的汇丰PMI数据比较疲弱，虽然市场对经济弱复苏是有预期的，但是一季度的GDP（国内生产总值）和这次汇丰制造业PMI初值发出来还是影响了市场，大家对经济的预期多少都更谨慎了一些。

业内人士周三透露，中国财政部稍早续招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标收益率为3.4207%，低于市场此前预测均值3.47%。

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。